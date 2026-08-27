Tolmezzo, operativa la nuova casa della comunità

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Taglio del nastro per la Casa della Comunità di Tolmezzo, struttura di circa 800 metri quadrati a pochi passi dall’ospedale, realizzata con un investimento complessivo di un milione e mezzo di euro.
Il nuovo polo sanitario serve un bacino di oltre 35 mila residenti distribuiti in 28 Comuni. Al suo interno operano medici, infermieri, operatori socio-sanitari e fisioterapisti.
Tra i servizi disponibili il Punto Unico di Accesso, la continuità assistenziale 24 ore su 24, il punto prelievi, gli ambulatori infermieristici e specialistici, la palestra riabilitativa e nove ambulatori per le cure primarie.
La struttura di Tolmezzo è inoltre collegata ai Punti Salute di Ampezzo, Ovaro e Paluzza.