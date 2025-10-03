Torna il Ceghedaccio: la notte anni ’70-’90 alla Fiera di Udine

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. È l’appuntamento più atteso dagli amanti della musica anni ’70, ’80 e ’90: torna il Ceghedaccio, in programma venerdì 24 ottobre alla Fiera di Udine. Un evento unico in Italia, nato in Friuli Venezia Giulia, che ogni anno richiama migliaia di persone non solo dalla nostra regione, ma anche da Slovenia, Carinzia e altre zone del Paese. Dalle 20 all’una e mezza di notte la musica sarà protagonista: vinili scelti da una collezione di oltre 20 mila titoli e performance live porteranno in pista i successi di Michael Jackson, Duran Duran, Queen, Abba e tanti altri. Non mancheranno scenografie ed effetti speciali, pensati per ricreare l’atmosfera delle grandi discoteche. Accanto alla musica, spazio anche alla convivialità: area food con piatti tipici, corner “alcol free” con drink analcolici, e servizi extra prenotabili online. Confermati anche i pullman da Trieste e Pordenone. Una vera notte revival, che promette di far rivivere le emozioni di un’epoca indimenticabile.