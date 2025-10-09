Tragedia del Vajont, 62 anni dopo. L’Europa ricorda il disastro a Strasburgo

Sono passati 62 anni dalla tragedia del Vajont, ma quelle ferite restano vive, non sbiadiscono con il tempo. Il 9 ottobre 1963, alle 22:39, una frana con un fronte di circa due chilometri, pari a circa 300 milioni di metri cubi di roccia, si staccò dal fianco settentrionale del Monte Toc, ai confini delle province di Belluno e Pordenone, e precipitò nell’invaso del lago artificiale creato dalla costruzione della diga del Vajont.

L’enorme frana, nell’impatto con l’acqua generò un’onda alta circa 350-380 metri, dalla portata di 50 milioni di metri cubi d’acqua .causando 1917 morti, di cui 487 bambini e furono distrutte 895 abitazioni. Oggi le celebrazione a Erto e casso, Vajont e Longarone, per ricordare le vittime causate dell’imperizia dell’uomo, come aveva sottolineato anche il presidente della Repubblica Mattarella nella cerimonia del 50esimi il 9 ottobre di due anni fa.

Anche l’Europa ricorda il disastro. Per la prima nella plenaria del Parlamento europeo a Strasburgo la presidente Roberta Metsola ha ricordato la tragedia con un messaggio istituzionale, e ha inviato anche un videomessaggio trasmesso trasmesso a Erto e Casso durante le celebrazioni, che continueranno poi fino a sera, alle 22.39, momento del disastro con in prima fila i primi cittadini di Erto, Vajont e Longarone assieme a istituzioni, superstiti e parenti