Tragedia di Crans-Montana, un minuto di silenzio nelle scuole

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. 60 secondi di silenzio per commemorare i 47 giovani che hanno incontrato la morte nella notte di capodanno, nel locale le Constellation di Crans-Montana.
Un intenso minuto vissuto dai 1.200 liceali dell’Istituto Copernico di Udine, così come da tutti gli altri studenti d’Italia, per sensibilizzare la coscienza e la consapevolezza nei confronti dei rischi, per la vita propria e altrui.
Il valore della riflessione unito alla capacità di saper reagire alle situazioni di pericolo, per la quale l’istituto attiverà nelle prossime settimane specifiche esercitazioni.