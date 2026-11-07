Trapianti, FVG secondo in Europa ma aumentano i no alla dono

Il Friuli Venezia Giulia è secondo in Europa per numero di trapianti in rapporto alla popolazione, con 111 interventi per milione di abitanti nel 2025.

Un primato che conferma l’eccellenza dell’ospedale di Udine, unico centro regionale abilitato, dove lo scorso anno sono stati eseguiti 133 trapianti: 68 di rene, 35 di fegato e 30 di cuore. Numeri in crescita rispetto ai 116 interventi del 2023.

A preoccupare, però, è l’aumento dei cittadini che si oppongono alla donazione degli organi al momento del rinnovo della carta d’identità. I no sono passati dal 29,6% di fine 2025 al 30,6% di ottobre 2026, soprattutto tra i giovani dai 18 ai 35 anni e gli over 65.

Eppure, come ricorda la direttrice del Centro regionale trapianti Ivana Flore, non esiste un limite anagrafico assoluto per donare: in regione sono stati prelevati organi salvavita anche da persone ultraottantenni.

Questa mattina, nel Salone del Parlamento del Castello di Udine, la Giornata della Riconoscenza, organizzata dall’Ado Fvg insieme alla Prefettura e al Centro regionale trapianti, per rendere omaggio ai 136 donatori di organi del triennio 2023-2025.