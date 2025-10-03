Trasporti, nuovi collegamenti Codroipo–Villa Manin per la mostra “Confini”

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Nuovi collegamenti di trasporto pubblico locale tra la stazione ferroviaria di Codroipo e Villa Manin di Passariano. Il potenziamento, presentato dal vicegovernatore Mario Anzil insieme all’assessore Cristina Amirante, prevede 12 corse giornaliere, sette giorni su sette, con orari sincronizzati ai treni sulla tratta Udine–Venezia. L’iniziativa prende avvio sabato 11 ottobre, in concomitanza con l’inaugurazione della mostra Confini da Gauguin a Hopper, e ha l’obiettivo di rendere più accessibile il complesso monumentale, rafforzandone il ruolo di polo culturale internazionale.