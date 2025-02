Tre nuove rotatorie: cantieri a Palmanova e Reana, taglio del nastro a Ipplis

Tre tappe per l’assessore regionale a Infrastrutture e territorio Cristina Amirante in altrettanti comuni del Friuli. A Palmanova è stato aperto il cantiere per la realizzazione della rotatoria che metterà in connessione la Strada Regionale SR UD 33, la Strada regionale (ex statale) SR 252, la comunale via Risorgimento e il viale d’accesso alla caserma Durli, in prossimità di Porta Cividale.

A Reana del Rojale è stata invece posta la prima pietra della rotatoria che sorgerà all’incrocio tra la SR UD 38 “del Cornappo”, la SR UD 58 “dei Castelli” e la strada comunale via Fanzio, nel centro abitato di Qualso.

A Ipplis di Premariacco si è svolta infine la cerimonia di inaugurazione con taglio del nastro per la nuova rotatoria tra la SR 356 “di Cividale” e la SR UD 48 “di Prepotto”.