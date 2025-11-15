Trieste, emozione in piazza per la consegna del cappello alpino ai giovani VFI

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. In piazza dell’Unità d’Italia a Trieste oggi si è tenuta la cerimonia solenne di consegna del cappello alpino ai giovani Volontari in Ferma Iniziale appena usciti dal periodo formativo presso il Centro Addestramento Alpino di Aosta.
Un appuntamento che negli ultimi anni è diventato un simbolo fortissimo di legame tra Trieste e le Truppe Alpine, giunto oggi alla quarta edizione.
Il cappello con la penna, riconoscibile in tutto il mondo, rappresenta disciplina, sacrificio, senso del dovere e appartenenza alla montagna e al Paese.
A precedere la consegna si è tenuto lo sfilamento del Reggimento di Formazione, che ha attraversato la piazza in parata, regalando uno dei passaggi più suggestivi della manifestazione.