sabato 15 Novembre 2025
Causò il decesso di una 33enne sulla A23, in carcere dopo...
‘Tutti siamo Carmen’: l’inclusione attraverso la danza e la musica
5 medaglie d’oro per le cantine del Friuli Venezia Giulia
Udine abbraccia i nati prematuri: magia e solidarietà per la Giornata...
Trieste, emozione in piazza per la consegna del cappello alpino ai...
Artegna e Buja: nuovi spazi per comunità e famiglie, tra storia...
Alig, a Udine in scena la più grande vetrina del lavoro...
Colletta Alimentare 2025: un gesto che aiuta 1,7 milioni di persone
Udine, il calendario che accende la solidarietà: presentato il progetto di...
Welfare, il presidente di Fondazione Sussidiarietà: “Fvg modello per l’Italia”
Il ministro Locatelli: “Progetto di vita è il cuore di riforma...
Scuola Dante simbolo della rinascita di Borgo Stazione
Processo Natisone, Riccardi: Arcs porterà argomenti a sostegno di sue posizioni
Trieste, emozione in piazza per la consegna del cappello alpino ai giovani VFI

A precedere la consegna si è tenuto lo sfilamento del Reggimento di Formazione, che ha attraversato la piazza in parata
GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. In piazza dell'Unità d'Italia a Trieste oggi si è tenuta la cerimonia solenne di consegna del cappello alpino ai giovani Volontari in Ferma Iniziale appena usciti dal periodo formativo presso il Centro Addestramento Alpino di Aosta.

Un appuntamento che negli ultimi anni è diventato un simbolo fortissimo di legame tra Trieste e le Truppe Alpine, giunto oggi alla quarta edizione.

Il cappello con la penna, riconoscibile in tutto il mondo, rappresenta disciplina, sacrificio, senso del dovere e appartenenza alla montagna e al Paese.

A precedere la consegna si è tenuto lo sfilamento del Reggimento di Formazione, che ha attraversato la piazza in parata, regalando uno dei passaggi più suggestivi della manifestazione.

