Tromba d’aria a Lignano Pineta, danni fino a 90 mila euro

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. A cinque giorni dalla tromba d’aria del 21 agosto, sulla spiaggia di Lignano Pineta si contano i danni: per la Lignano Pineta S.p.A. il bilancio è di circa 90 mila euro.

Tra le attrezzature distrutte o danneggiate ci sono circa 300 lettini e 250 ombrelloni, oltre a centinaia di pali, supporti e innesti. Danni anche a cabine, parapetti della passeggiata sopraelevata e attrezzature di salvataggio. Tre pini sono stati abbattuti sul lungomare Kechler.

Pesante il conto anche per altri concessionari: circa 10 mila euro all’ufficio spiaggia Alla Sacca e tra i 35 e i 40 mila euro al 7 bis, dove sono state danneggiate anche cabine e cassette di sicurezza.

Le segnalazioni dei danni dei concessionari passano ora attraverso un’interlocuzione diretta con la Regione.