Trovata l’intesa per la “Friuli Doc Run”: si correrà il 30 agosto a Udine

Accordo raggiunto oggi tra Comune di Udine e organizzatori per la prima edizione della “Friuli Doc Run”, in programma il 30 agosto e dedicata alla memoria di Lorenzo Parelli. La manifestazione, presentata nei giorni scorsi a Udine in Regione alla presenza tra gli altri del vice governatore Mario Anzil dell’onorevole Walter Rizzetto e gli organizzatori, aveva suscitato alcune perplessità per la vicinanza temporale con altri eventi cittadini e la mancata autorizzazione all’uso del nome “Friuli Doc”. Durante l’incontro di oggi tra gli organizzatori, il sindaco De Toni, il vicesindaco Venanzi e l’assessore allo sport Dazzan, è stata confermata la realizzazione dell’evento, con l’impegno a ricalendarizzare le future edizioni per evitare sovrapposizioni e sovraccarichi organizzativi. Il Comune ha inoltre proposto una revisione del nome della corsa, da scollegare in futuro dal marchio “Friuli Doc”, tradizionalmente legato a settembre.