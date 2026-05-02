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Turismo, al via l’estate in montagna tra conferme e novità

In Friuli Venezia Giulia stagione estiva al via dal 30 maggio, con nuove offerte sullo Zoncolan
Alexis Sabot
Autore: Alexis Sabot

“La programmazione per la prossima stagione estiva conferma la volontà della Regione di mantenere un sistema

tariffario competitivo e in linea con le politiche precedenti, con l’obiettivo di attrarre i visitatori durante tutto l’anno

promuovendo la destagionalizzazione, favorendo l’accessibilità alle nostre montagne e sostenendo il comparto turistico locale”.

È il commento dell’assessore regionale alle Attività produttive e al Turismo, Sergio Emidio Bini, a seguito dell’approvazione da

parte della Giunta regionale del calendario delle aperture e del piano tariffario degli impianti di risalita e delle aree

ludico-sportive gestite da PromoTurismoFVG per l’estate 2026.

La stagione prenderà il via sabato 30 maggio 2026 con l’apertura continuativa della telecabina del Monte Lussari, mentre tutti gli

altri poli regionali apriranno gradualmente a partire dal 13 giugno. La conclusione delle attività estive è fissata per

domenica 27 settembre 2026. Tra le novità logistiche inserite nel calendario, si segnala che per il polo di Sella Nevea sono state

aggiunte le date del 25 e 26 luglio per l’impianto Funifor Prevala, mentre a Sappada la risalita sarà garantita dalla

seggiovia Siera (Cima Sappada) a causa dei lavori previsti sull’impianto Sappada 2000.

“Abbiamo voluto confermare un’attenzione particolare alle famiglie – ha spiegato Bini – mantenendo la completa gratuità per

i bambini sotto gli 8 anni e agevolazioni significative per i giovani sotto i 20 anni, così da incentivare lo svago e le

attività sportive all’aria aperta”. Il piano tariffario 2026 prevede infatti il biglietto omaggio per i nati dal 2019 in poi e

tariffe ridotte per la fascia d’età 2007-2018.

L’elemento di maggiore innovazione riguarda il polo di Ravascletto/Zoncolan, dove l’offerta viene potenziata

significativamente in ottica di destagionalizzazione grazie alla nuova Bike arena. “Per quest’area, caratterizzata da una maggiore

estensione e un’elevata articolazione tecnica, è stata introdotta la tariffa dedicata ‘Giornaliero Sport Ravascletto/Zoncolan’ (30

euro intero, 20 euro ridotto), che consente l’accesso a tre diversi tracciati a seconda della difficoltà” ha sottolineato

l’assessore.

L’infrastruttura, realizzata dal Comune di Ravascletto, comprende il tracciato blu “Bad Bunny”, il rosso “Joker” e il nero

“Supernatural”, con percorsi che partono dalla fermata intermedia della Funifor per terminare alla base dell’impianto. Qui sono

stati predisposti servizi specifici come l’area lavaggio bike wash e zone post-riding con stand per l’accoglienza. “L’obiettivo

– ha concluso Bini – è garantire un’offerta diversificata e qualificata, dai principianti agli sportivi più esperti,

valorizzando infrastrutture moderne che rispondono alle esigenze del mercato internazionale”.

Editoriale il Friuli s.r.l.

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Iscritto presso il Registro delle Imprese Tribunale di Udine n. 22270 – CCIAA Ud 203820

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