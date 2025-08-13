Turismo in montagna, presenze +11,8% con picchi record a Piancavallo

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Numeri positivi per la montagna del Friuli Venezia Giulia: tra maggio e giugno le presenze sono cresciute dell’11,8%, sfiorando i 200mila pernottamenti. Nel dettaglio: Tarvisiano +3,1%, Carnia +8,6% e Piancavallo in forte crescita con +33,2%. Un trend sostenuto anche da eventi di richiamo come il concerto di Jovanotti ai laghi di Fusine, che ha portato migliaia di persone ai piedi delle Alpi Giulie. È ancora presto per i dati consolidati relativi al mese di luglio, che è stato maggiormente caratterizzato dal maltempo. Nonostante ciò, il flusso degli arrivi è rimasto costante, come testimoniato dal successo dei festival, dei concerti e dei grandi eventi organizzati a luglio e dal costante aumento di traffico lungo la rete autostradale regionale. E per l’inverno, la Regione conferma la linea strategica: prezzi bloccati per la stagione sciistica 2025-2026, con skipass gratuito per i bambini sotto gli 8 anni, a 10 euro per junior e over 75, e sconti dedicati alle famiglie. Le piste apriranno il 6 dicembre e chiuderanno, a seconda dei poli, tra il 22 marzo e il 6 aprile 2026. L’obiettivo: rendere sempre più attrattiva la montagna friulana, dall’estate all’inverno.