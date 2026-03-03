“Udine al centro”, presentato il progetto di Antonella Gatta

GUARDA IL VIDEO. Riportare Udine al centro del dibattito pubblico e soprattutto dei progetti concreti. È questo l’obiettivo dell’iniziativa presentata dalla consigliera Antonella Gatta insieme a un gruppo di professionisti architetti, ingegneri, medici, economisti riuniti sotto la nuova etichetta “Udine al centro”.

L’incontro, che si è tenuto a Palazzo D’Aronco, ha illustrato le linee guida di un progetto che punta su sobrietà, coerenza ed equilibrio, con un approccio dichiaratamente civico e lontano da logiche di partito.

Tra i temi affrontati: investimenti per l’attrattività e le infrastrutture, una nuova mappa della viabilità, un diverso concetto di social housing più vicino alle persone, e una riorganizzazione del verde urbano in chiave realistica e sostenibile.

Spazio anche al commercio in centro, con l’idea di un sostegno concreto alle attività e una possibile revisione degli orari di apertura per favorire gli acquisti, anche nella pausa pranzo. Per quanto riguarda la Ztl, non si parla di estensione delle fasce orarie, ma di soluzioni che consentano un accesso agevole, anche a piedi o in bicicletta.

Al centro del progetto, infine, il confronto diretto con i cittadini: annunciati incontri nei quartieri e momenti di ascolto dedicati alle diverse categorie, con l’obiettivo di raccogliere proposte e segnalazioni e costruire un percorso partecipato per il futuro della città.