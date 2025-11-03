Udine, al via i lavori in via Piave: traffico rallentato in centro

È partito questa mattina il cantiere in via Piave, a Udine, dove sono iniziati i lavori di rifacimento del manto stradale. La strada resterà chiusa al traffico fino al 15 novembre, nel tratto compreso tra piazza Patriarcato e via Aquileia. Previsti divieti di transito e percorsi alternativi, con accessi garantiti solo ai residenti e ai mezzi d’opera. Il cantiere ha subito creato qualche disagio alla viabilità del centro, con deviazioni e sensi unici provvisori. L’intervento fa parte di un più ampio piano di riqualificazione che interessa anche via Trento e viale XXIII Marzo, con cantieri scaglionati fino al 21 novembre. “L’obiettivo – come evidenzia in una nota l’assessore alla viabilità Ivano Marchiol – è migliorare la sicurezza e la qualità della circolazione, dopo anni di degrado della pavimentazione”. Nel corso del 2025 il Comune ha già completato lavori su arterie come viale Venezia, viale Europa Unita, via D’Azeglio, via Treppo e via Buttrio. Nei prossimi mesi sono in programma nuovi interventi anche in via Bernardinis e via Montegrappa.