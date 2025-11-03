  • Aiello del Friuli
Udine, alla Fermi e alla Manzoni aule multisensoriali per studenti con autismo

Sono state inaugurate questa mattina
Redazione
Autore: Redazione

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Due nuove sale multisensoriali e protette, dedicate a ragazze e ragazzi nello spettro dell’autismo e con bisogni educativi speciali, sono state inaugurate alle scuole medie Manzoni e Fermi di Udine.

Le aule, operative da quest’anno scolastico, sono state realizzate nell’ambito del progetto Simple for School, della Fondazione Progetto Autismo, in collaborazione con la Regione, il Comune, gli Istituti comprensivi 3 e 4 e l’associazione Furlans in Fieste di feletto Umberto, che ha donato le lavagne interattive multimediali.

“Un risultato di grande rilievo – ha commentato l’assessore regionale alla Salute Riccardo Riccardi – perfettamente coerente con le politiche che la Regione porta avanti da tempo e che hanno trovato un’ampia condivisione anche in Consiglio regionale, dove la legge sulla disabilità è stata approvata praticamente all’unanimità”.

