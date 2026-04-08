Udine, attacco dell’opposizione: “Asfaltature solo a fine mandato”

A Udine si accende lo scontro politico sulla viabilità.
Il consigliere di opposizione ed ex assessore alla viabilità Loris Michelini accusa la Giunta di aver concentrato asfaltature ed eliminazione delle barriere architettoniche negli ultimi due anni di mandato, tra il 2026 e il 2027, dopo tre anni con pochi interventi.
Critiche anche sui ritardi per alcune opere già finanziate, come il rifacimento di viale Cadore, e sulle condizioni di diverse strade ritenute pericolose, tra cui via Marsala, via Firenze e via Bernardinis.
Nel mirino anche i marciapiedi fermi da tempo per procedure espropriative.
Dal consigliere di Identità Civica Loris Michelini la richiesta di accelerare i lavori e trasformare gli annunci in interventi concreti, con la promessa di un monitoraggio costante sull’operato dell’amministrazione.