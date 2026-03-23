Udine celebra la Fieste de Patrie dal Friûl

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Un ricco calendario di iniziative accompagnerà per tutto il mese la 49ª edizione della Fieste de Patrie dal Friûl a Udine.

Sono quindici gli appuntamenti in programma, pensati per tutte le età, tra spettacoli, visite guidate, laboratori, musica e incontri dedicati alla lingua friulana. Il cartellone è stato realizzato dal Comune di Udine insieme all’Agenzia regionale per la lingua friulana.

L’apertura è prevista sabato 28 marzo con una visita guidata in lingua friulana alla Galleria d’Arte Antica, seguita nel pomeriggio da musica e danze della tradizione in piazza Libertà e lungo via Mercatovecchio.

Il momento simbolico delle celebrazioni sarà il 3 aprile, con l’esposizione della bandiera del Friuli sul Castello e visite guidate alla torre di Porta Aquileia.

Spazio anche alla letteratura e all’editoria, con presentazioni alla Biblioteca Joppi e al Bocciodromo di Cussignacco, mentre tra gli eventi più attesi lo spettacolo musicale “Restiamo umani”, in programma il 12 aprile al Teatro Palamostre.

Grande attenzione anche ai più piccoli, con attività e letture in lingua friulana dedicate ai bambini e alle famiglie.

Tra le novità, iniziative rivolte ai giovani e una rievocazione storica legata al Palio di San Zorz, oltre all’apertura straordinaria della Biblioteca Joppi con visite guidate anche in friulano.

Sempre il 12 aprile è in programma anche la prima edizione della “Furlan Run”, una corsa dedicata alla lingua e all’identità friulana che attraverserà diverse zone della città.

Le celebrazioni ricordano le origini storiche del Friuli, legate al 3 aprile 1077, data di nascita dello Stato patriarcale friulano, e si inseriscono in una tradizione che viene celebrata dal 1977 e riconosciuta ufficialmente dalla Regione Friuli Venezia Giulia dal 2015.