Udine, cittadini in piazza per il parco urbano e la dismissione della ferrovia

Nuova manifestazione questa mattina in via Cividale a Udine per chiedere la dismissione della ferrovia e la realizzazione di un grande parco urbano a Udine est. Il Comitato “Mansi” denuncia il rallentamento delle decisioni politiche e un crescente disinteresse sul tema. Secondo i promotori, basterebbero 800 metri di collegamento in zona Baldasseria per completare il doppio binario e spostare il traffico ferroviario sulla tratta interrata, liberando l’area per il parco. Previsto anche un incontro a Trieste l’11 dicembre per mantenere alta l’attenzione sul progetto.