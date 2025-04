Udine, Comune e Fism siglano accordo per potenziare politiche welfare

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Il Comune di Udine e la FISM, associazione di categoria che raggruppa le scuole dell’infanzia paritarie, hanno rinnovato oggi la convenzione che le lega da diversi anni. Questo accordo, valido per il triennio 2025-2027, intende rafforzare il sistema integrato dell’educazione d’infanzia 0-6, in cui è fondamentale anche il ruolo delle scuole paritarie aderenti a Fism. Con la sottoscrizione della convenzione, il Comune di Udine si impegna a erogare un contributo annuale di 390.000 euro alla FISM, per un totale di 1.170.000 euro nell’arco dei prossimi tre anni. Questo finanziamento, destinato a sostenere il funzionamento delle scuole paritarie udinesi aderenti a Fism, si configura come uno strumento essenziale per garantire un’offerta formativa inclusiva, che integra e completa il servizio pubblico. La convenzione prevede il criterio dell’Isee tra le motivazioni del riconoscimento alle scuole del contributo comunale, con il tramite di Fism. In particolare – elemento prima assente – il numero di iscritti in possesso di Isee inferiore a 12 mila euro peserà per il 10% nell’attribuzione del contributo alla scuola, stesso peso attribuito alla presenza di alunni con disabilità, disturbi dell’apprendimento e bisogni educativi speciali, mentre il numero di sezioni attivate e la percentuale di studenti iscritti residenti a Udine peserà in entrambi i casi per il 40%. Le scuole paritarie d’infanzia associate a Fism, nel Comune di Udine, costituiscono una presenza importante nel sistema educativo, contando 14 istituti e circa 720 iscritti residenti in città. Le scuole paritarie svolgono una funzione sociale che completa e rafforza il sistema educativo pubblico. Ad oggi il 44% dei bambini iscritti all’infanzia residenti a Udine sono iscritti a una scuola paritaria aderente a Fism. L’anno scorso erano il 41%, due anni fa poco più del 43%.