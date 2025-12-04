Udine, da domani nuova segnaletica e pista ciclabile in via Caneva

Largo del Teatro, nei prossimi giorni la nuova segnaletica orizzontale

In via Caneva realizzata la nuova pista ciclabile di collegamento ciclabile tra il ring e il centro storico cittadino

Proseguono gli interventi di manutenzione della viabilità cittadina. Il Comune di Udine nei prossimi giorni provvederà al rifacimento della segnaletica stradale sulle vie recentemente interessate dalle nuove asfaltature.

Le operazioni prenderanno avvio da via Piave e proseguiranno in seguito in via Treppo, via Caneva e largo del Teatro, per poi interessare via Trento e viale XXIII Marzo. Si completerà la riqualificazione del manto stradale con una nuova segnaletica orizzontale chiara, uniforme e funzionale alla mobilità urbana. Durante le operazioni non sono previste restrizioni al traffico, se non il rallentamento dei veicoli nelle aree di lavoro.

Il nuovo percorso viabile di via Caneva

Un intervento particolarmente significativo riguarda via Caneva, dove verrà realizzato il nuovo collegamento ciclabile diretto tra la pista di viale Trieste e via Treppo, grazie all’introduzione di una corsia ciclabile contromano. La nuova infrastruttura consentirà la continuità del percorso ciclabile, come previsto dal biciplan comunale, creando così un collegamento completo tra il ring cittadino e il centro storico.

La realizzazione della corsia ciclabile comporterà la ricollocazione degli stalli di sosta attualmente presenti lungo via Caneva, che verranno riposizionati in aree limitrofe: via Caneva, via Trento e via Bersaglio.

Inoltre, una volta conclusi – nelle prossime settimane – i lavori in corso in via Bersaglio per la ricostruzione dei marciapiedi, nell’area i posti auto saranno incrementati di 12 stalli, così da garantire allo stesso tempo un’offerta di sosta equilibrata, e allo stesso tempo una maggior qualità e disponibilità degli spostamenti.

“Gli interventi in programma rappresentano un ulteriore passo nel miglioramento della sicurezza stradale e nella promozione di modalità di spostamento sostenibili, in linea con la visione di una città sempre più accessibile e attenta ai bisogni di tutti gli utenti della strada”, è il commento dell’Assessore alla viabilità Ivano Marchiol.