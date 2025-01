Udine dal 24 febbraio saranno attivi i cassonetti intelligenti

A Udine a partire dal 24 febbraio saranno attivi i cassonetti di ultima generazione per una fase di sperimentazione della durata di quattro mesi. Saranno coinvolti circa 2.500 cittadini, che riceveranno una chiavetta elettronica per l’accesso ai cassonetti. Questo sistema consentirà di monitorare chi conferisce i rifiuti, quando e in quale quantità, migliorando così la gestione della raccolta differenziata e incentivando comportamenti virtuosi. Dal mese di febbraio infatti Net e Comune collocheranno in strada 74 campane intelligenti in sei aree della città, avviando una sperimentazione di quattro mesi. Si partirà da piazzale Cella, via Malborghetto, via Mantova, piazzale Chiavris, via Chisimaio e via Podgora.