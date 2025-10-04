Udine, disinfestazione urgente dopo caso di Chikungunya

Intervento urgente di disinfestazione antizanzare a Udine dopo la segnalazione di un caso di Chikungunya. Su indicazione dell’Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale, il Comune avvierà nella notte tra domenica e lunedì, dalle ore 1.00, i trattamenti adulticidi e larvicidi nell’area di viale Europa Unita, estesa per circa 400 metri. L’ordinanza firmata dal vicesindaco Alessandro Venanzi è a titolo precauzionale: la malattia non si trasmette tra persone, ma solo tramite puntura di zanzare infette. I cittadini sono invitati a chiudere le finestre durante le operazioni e ad evitare ristagni d’acqua per limitare la diffusione del vettore.