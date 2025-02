Udine, docente precario con uno stipendio da 1 euro dopo il conguaglio

“Questa volta è accaduto a Udine a un docente precario, supplente part-time, nostro iscritto: si è visto arrivare in busta paga di ottobre lo stipendio di 1 euro netto, tolte le imposte e i contributi”. E’ il nuovo caso di “accanimento fiscale” che si è abbattuto sulla categoria più fragile della scuola, denuncia Ugo Previti, segretario generale di Uil Scuola del Friuli Venezia Giulia, “mangiando l’intero stipendio, a un lavoratore, che ora rischia persino di entrare nella lista dei ‘cattivi pagatori’”. Questo nuovo caso non sarà l’unico tra i supplenti – evidenza il sindacalista – “poiché non tutti denunciano simili situazioni, ma sopportano in silenzio quando i loro stipendi vengono erosi da ricalcoli di bilancio ministeriali, ricevendo buste paga parziali anche per mesi, nonostante prestino puntualmente servizio in aula”. “Lo ‘stipendio simbolico’ di 1 euro – continua Previti – apparentemente è frutto di un calcolo sul 730; manifestando la poca considerazione che lo Stato riserva ai docenti”, sottolinea furioso il sindacato. “Il ministero dell’Economia e finanze ci deve ora spiegare come pensa che una persona possa vivere se improvvisamente perde l’intero stipendio per un mese. Persino le banche – conclude il segretario di Uil Scuola Fvg – hanno l’accortezza di chiedere la ‘cessione del quinto’ dello stipendio come rientro dal debito, proprio per non strozzare il cittadino”.