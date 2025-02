Udine, dopo 15 anni ritornano i carri allegorici e le maschere

Dopo 15 anni di assenza, la sfilata dei carri allegorici torna a Udine per arricchire in grande stile il ricco programma del carnevale udinese. Lunedì 3 marzo, vigilia di martedì grasso, sarà la data del grande ritorno della coloratissima parata dei carri allegorici. Un grande mix di colori, musica, coinvolgimento pronto ad attraversare il centro storico cittadino all’insegna del divertimento. Al tour mascherato parteciperanno circa una trentina di gruppi provenienti principalmente dal Friuli-Venezia Giulia e dal Veneto, portando balli, musica e tanto divertimento nelle vie del centro storico. Il percorso della sfilata si snoderà attraverso le principali vie e piazze del centro storico. La partenza sarà in via Gemona. La coloratissima carovana farà tappa poi in piazza San Cristoforo, riva Bartolini e piazzetta Marconi, portando in seguito la festa lungo tutta via Mercatovecchio. I carri passeranno naturalmente anche nella centralissima piazza Libertà, davanti alla giuria che decreterà in seguito il gruppo mascherato più stravagante, concludendo il percorso in via Vittorio Veneto.