Udine “Ferro di Cavallo”, scatta oggi la nuova viabilità

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. È entrata in vigore da questa mattina la nuova viabilità nel cosiddetto Ferro di Cavallo del centro storico. L’ingresso all’area è ora in via Battisti, mentre l’uscita avviene da via Poscolle alta. L’intero percorso resta comunque all’interno della Zona a Traffico Limitato. Il cambio di marcia arriva dopo mesi di lavori che hanno interessato via Battisti, via Canciani e via Poscolle alta: sottoservizi idrici e fognari completamente rinnovati e pavimentazione in porfido portata a livello dei marciapiedi, per una maggiore sicurezza e un’immagine più ordinata del comparto. Novità anche per le operazioni di carico e scarico: in via del Gelso sono già attivi i nuovi stalli dedicati, con soste fino a 30 minuti. In via Poscolle alta verrà ridisegnata la segnaletica della pista ciclabile collegata all’FVG1. Sul posto, fin dalla mattina, tecnici comunali, SSM e Hera hanno completato segnaletica e sincronizzazione del nuovo impianto semaforico.