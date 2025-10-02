Udine Fiere inaugura Casa Moderna e Saperi & Sapori FVG: 180 espositori

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Udine Fiere diventa vetrina delle eccellenze regionali con la 72ª edizione di Casa Moderna e la nuova edizione di Saperi & Sapori FVG, inaugurate oggi alla presenza dell’assessore regionale alle Attività produttive e Turismo, Sergio Emidio Bini. Sono oltre 180 gli espositori coinvolti: 150 aziende del settore casa-abitare e 35 realtà dell’artigianato e dell’agroalimentare del Friuli Venezia Giulia. Un appuntamento che conferma il ruolo strategico della Fiera come motore economico per il territorio. Fino a lunedì 6 ottobre i visitatori potranno partecipare a un ricco programma di eventi gratuiti: consulenze personalizzate con architetti e specialisti, consigli per vivere meglio, mostre d’arte e laboratori creativi dedicati ai più piccoli. Un’edizione che punta a rafforzare le sinergie tra imprese e istituzioni e a valorizzare la qualità e l’innovazione delle produzioni regionali.

“Casa Moderna rappresenta da oltre 70 anni un punto di riferimento per il settore artigiano e legno-arredo del territorio friulano. Nel tempo ha saputo interpretare i cambiamenti del mercato e le nuove sensibilità del pubblico, portando in mostra il meglio della produzione friulana. Due anni fa l’idea vincente di mettere a fattor comune le istituzioni e le associazioni di categoria ha portato alla nascita “Saperi&Sapori”, per promuovere il “saper fare” del Friuli Venezia Giulia tutti insieme, valorizzando così le tante storie e le professionalità del territorio”. ha riferito l’assessore regione alle Attività produttive e turismo, Sergio Emidio Bini. “Un plauso – ha sottolineato Bini – al Cda per la gestione di Udine Esposizioni spa, che in questi anni ha saputo cambiare reagendo alle novità del settore. Da qui è sorta l’idea – su cui si sta lavorando in accordo con la Regione – di valorizzare il quartiere fieristico, trasformandolo nella “cittadella del saper fare”, in primis dotando la fiera e Udine di un centro congressi polifunzionale, che possa intercettare le nuove esigenze del territorio”. Queste progettualità si fondano sulla sinergia tra Regione, associazioni di categoria e mondo produttivo. “Guardare al futuro – ha detto Bini – significa mettere a denominatore comune le eccellenze e le identità di tutto il Friuli Venezia Giulia. In questo senso, il successo di Saperi&Sapori Fvg é la dimostrazione di un tessuto produttivo coeso, capace di fare squadra per lo sviluppo del territorio”. L’assessore ha poi evidenziato l’importanza del comparto dell’artigianato regionale. “Come Amministrazione abbiamo sempre dimostrato un sostegno eccezionale al settore artigiano. Dall’insediamento della giunta Fedriga nel 2018 sono triplicati i fondi che la Regione mette annualmente a disposizione del comparto tramite i canali contributivi CataFvg. Alla base c’è la consapevolezza dell’urgenza e della necessità di difendere e rinnovare l’eccellenza del made in Italy e del made in Fvg”.

Anche il Vicesindaco e Assessore alle Attività Produttive del Comune di Udine, Alessandro Venanzi, ha preso parte all’inaugurazione. Durante il suo intervento istituzionale, Venanzi ha sottolineato l’importanza delle esposizioni fieristiche, che continuano a rappresentare un’occasione fondamentale di visibilità e crescita per il territorio e le sue imprese, anche in un contesto in continua evoluzione. “La tradizione fieristica va sostenuta e accompagnata con percorsi di innovazione, capaci di rispondere alle nuove esigenze del pubblico e del mercato,” ha dichiarato il Vicesindaco.

Venanzi ha inoltre posto l’accento sulla necessità di una sempre più stretta sinergia tra il pubblico e il privato, evidenziando il ruolo strategico della collaborazione tra Comune e Fiera per valorizzare queste iniziative e renderle sostenibili e attrattive per le nuove generazioni.

Concludendo il suo intervento, ha voluto condividere anche un ricordo personale, raccontando con affetto come Casa Moderna sia sempre stata parte della sua esperienza familiare, sin da quando era bambino. “Per me questa fiera è anche un luogo del cuore, che ho vissuto prima da visitatore e oggi da rappresentante delle istituzioni. È un piacere essere qui oggi.”