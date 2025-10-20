Udine, il Natale si accende il 21 novembre

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. A Udine è già tempo di pensare al Natale. Il Comune ha fissato per il 21 novembre l’inaugurazione ufficiale delle festività, con l’accensione delle luminarie che quest’anno illumineranno la città, dai quartieri al centro storico. Gli allestimenti sono in fase di definizione e punteranno a creare un’atmosfera diffusa e accogliente, capace di valorizzare vie e piazze. Tra le novità di quest’anno c’è anche l’ipotesi di spostare la pista di pattinaggio su ghiaccio, tradizionalmente ospitata in piazza Primo Maggio, in piazza XX Settembre.