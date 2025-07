Udine, il Teatrone si rinnova: in arrivo una nuova area bar aperta alla città

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Uno spazio pensato per vivere il teatro anche oltre il sipario. Il Teatro Nuovo Giovanni da Udine si prepara ad accogliere una nuova area bar, con accesso indipendente dal foyer e apertura al pubblico anche al di fuori degli orari degli spettacoli. Il progetto, approvato dalla Giunta comunale, punta a trasformare il bar esistente, oggi attivo solo durante gli eventi, in un vero e proprio punto di incontro quotidiano, con tanto di area esterna attrezzata, integrata nel contesto urbano, tra sedute, verde e arredi. Un intervento da circa 330 mila euro, che rientra in un più ampio piano di riqualificazione del teatro: previsti anche un nuovo ridotto per eventi culturali e un impianto fotovoltaico sul tetto per migliorarne l’efficienza energetica. Secondo l’assessore alla cultura Federico Pirone, si tratta di un passo fondamentale per rendere il Teatrone ancora più accessibile e connesso con la comunità. Sulla stessa linea anche gli assessori Ivano Marchiol e Gea Arcella, che parlano di una nuova piazza di socialità nel cuore della città, un modo per restituire alla cittadinanza spazi pubblici prima poco utilizzati.