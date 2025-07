Udine, in arrivo il primo mercato coperto nel cuore del centro storico

Un nuovo mercato coperto nel centro storico di Udine. Sorgerà nella Galleria Astra, a due passi da Piazza XX Settembre, grazie a un progetto promosso dal Comune insieme alla SOM di Udine, proprietaria di Palazzo Antivari.Un’iniziativa che punta a riqualificare oltre 2.000 metri quadrati di spazi oggi sottoutilizzati, trasformandoli in un polo commerciale moderno, con produttori locali, food di qualità e una gestione affidata a un operatore unico. “Vogliamo realizzare un modello europeo di mercato coperto, funzionale, bello e sostenibile”, spiega il vicesindaco Alessandro Venanzi. “Abbiamo attivato un dialogo concreto con il privato per dare risposte reali alle esigenze della città.”Il progetto prevede anche un nuovo collegamento pedonale tra via del Gelso e Piazza XX Settembre, che diventerebbe così il terzo ingresso al centro da ovest.La proprietà ha già iniziato a liberare gli spazi per renderli disponibili a un nuovo operatore. “Vogliamo creare un legame vivo tra mercato e piazza”, commenta Giovanni Maria Gross in rappresentanza della proprietà.E proprio sulla piazza si inserisce anche l’idea firmata dall’Università di Udine di una copertura leggera, per ospitare eventi e integrare le funzioni del mercato anche all’aperto.Un tassello importante della strategia di rigenerazione urbana del Comune. Ma Confcommercio resta cauta: “Progetto interessante, ma serve un confronto serio sull’impatto per le attività esistenti”, avverte il presidente cittadino Rodolfo Totolo.