giovedì 26 Febbraio 2026
Causò il decesso di una 33enne sulla A23, in carcere dopo...
‘Tutti siamo Carmen’: l’inclusione attraverso la danza e la musica
5 medaglie d’oro per le cantine del Friuli Venezia Giulia
Udine in Cioccolato: dal 28 febbraio all’8 marzo la festa del...
I trent’anni delle aree protette del Friuli Venezia Giulia
La tuta di Lisa Vittozzi arricchirà i tesori del Museo Olimpico
Bando Borghi, Gorizia tra le 21 città-modello in Italia
Transalpina, entro l’anno torna la rete della Cortina di Ferro
Udine, possibile riapertura del Caffè Contarena a maggio
In Consiglio via libera alla legge che aiuta i comuni alluvionati
Piancavallo, record di incidenti ma ambulanza solo nel weekend
Regione, 3.144 firme per limitare il forno crematorio di Beivars
Frontale con un pullman, muore a 74 anni
Udine in Cioccolato: dal 28 febbraio all’8 marzo la festa del cioccolato artigianale

Piazza Matteotti si trasformerà di nuovo in un grande laboratorio del gusto a cielo aperto
Dal 28 febbraio all’8 marzo 2026 piazza Matteotti si trasformerà di nuovo in un grande laboratorio del gusto a cielo aperto con la XVII edizione di “Udine in Cioccolato”, la manifestazione dedicata all’arte cioccolatiera che porterà nel centro storico udinese profumi, sapori e spettacoli per tutte le età. Per oltre una settimana la piazza più caratteristica della città accoglierà stand allestiti e aperti ogni giorno dalle 10 alle 22, pronti a offrire ai visitatori un viaggio coinvolgente nel mondo del cioccolato tra esposizioni, degustazioni, show cooking e percorsi educativi.

Protagonista assoluto sarà naturalmente il cioccolato in tutte le sue declinazioni: praline, tavolette, creazioni artigianali, specialità regionali, dolci innovativi e abbinamenti sorprendenti, con una particolare attenzione alla qualità delle materie prime e alla lavorazione artigianale. Tra le prelibatezze esposta in vendita ci sarà però anche l’occasione di scoprire segreti, tecniche e curiosità di un’arte antica, come quella cioccolatiera, che continua a conquistare grandi e piccoli.

Cioccolato da mangiare ma non solo

Grande attrazione dell’evento sarà la “Fabbrica del Cioccolato”, uno spazio esperienziale dove verranno mostrate le diverse fasi produttive, dalla fava di cacao fino al prodotto finito, con laboratori e percorsi didattici pensati per spiegare in modo semplice e coinvolgente la trasformazione del cacao.

Il programma sarà ricco di appuntamenti fin dal giorno dell’inaugurazione, sabato 28 febbraio, con l’apertura degli stand alle ore 10 e una serie di dimostrazioni e show cooking che accompagneranno il pubblico per tutta la giornata. Tra gli eventi del fine settimana, dimostrazioni, laboratori per grandi e piccini, corsi aperti al pubblico sulle tecniche di preparazione delle praline, e show cooking con degustazioni dedicate anche a ricette iconiche della cucina italiana. Show cooking tematici e varie attività riempiranno anche il weekend del 7 e 8 marzo.

“Udine in Cioccolato” trasformerà piazza Matteotti in un vivace salotto del cioccolato dove imparare, degustare e vivere un’esperienza a 360 gradi nel segno della qualità artigianale. Un evento pensato per le famiglie, per gli appassionati e per tutti coloro che desiderano concedersi una pausa di dolcezza nel cuore della città.

