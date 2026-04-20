Udine, mobilità al collasso: doppio attacco politico di Fdi

A Udine si accende lo scontro politico sulla mobilità urbana.
Ester Soramel, coordinatrice di Fratelli d’Italia Udine, parla di una “tempesta perfetta” ormai annunciata: cantieri non coordinati, parcheggi in riduzione e assenza di una visione complessiva. Nel mirino, in particolare, la riqualificazione del Venerio e il progetto del park Moretti, destinati a eliminare centinaia di posti auto per anni senza alternative chiare, oltre ad altri interventi che graveranno sulla viabilità cittadina. Critiche anche all’estensione della ZTL, definita prematura senza una riorganizzazione generale della mobilità.
Sul tema interviene anche il consigliere comunale di Fratelli d’Italia Gianni Croatto, che solleva dubbi concreti sul progetto del parcheggio Moretti. Pur dichiarandosi favorevole all’aumento dei posti auto, Croatto chiede maggiore trasparenza su tempi, costi e impatti sulla viabilità, sottolineando che non si possono affrontare interventi di questa portata senza una strategia complessiva.