Udine, nei quartieri sud-est priorità a ex macello e viabilità

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. A Udine il quartiere partecipato due che include Cormor, San Domenico, Villaggio del Sole, Rizzi e San Rocco i cittadini hanno evidenziato al sindaco De Toni due esigenze condivise: la riqualificazione dell’ex macello, oggi in stato di abbandono, e il rifacimento del manto stradale in un tratto di viale Cadore.

Il sindaco Alberto Felice De Toni ha chiarito che per l’ex macello è venuta meno l’opportunità di finanziamento del PNRR, mentre per viale Cadore il Comune è in fase di concertazione con la Regione Friuli Venezia Giulia per individuare soluzioni e risorse utili agli interventi.