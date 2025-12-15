Udine, nuovi alberi in città: piantumazioni in via Carducci e alla stazione

Sono iniziate questa mattina le operazioni di piantumazione in via Carducci, dove la ditta incaricata dal Comune di Udine sta mettendo a dimora 43 nuovi ciliegi. L’intervento rientra nel più ampio programma di potenziamento del verde urbano promosso dall’amministrazione comunale, con l’obiettivo di migliorare la qualità ambientale, il comfort urbano e la vivibilità degli spazi pubblici.

Parallelamente, nel vicino piazzale della stazione, il Comune ha concluso le nuove piantumazioni nell’isola verde di traffico, completando l’intervento di riqualificazione dell’area che ha previsto anche la depavimentazione e il ripristino di superfici permeabili, oltre alla nuova asfaltatura di tutto il piazzale. Un’azione mirata a restituire spazio al verde e a rafforzare il ruolo ecologico di un’area particolarmente sensibile e frequentata della città.

“Con le nuove piantumazioni in via Carducci proseguiamo concretamente il nostro impegno per un verde urbano che sia una vera infrastruttura della città. I 43 nuovi ciliegi che stiamo mettendo a dimora a partire da questa mattina accrescono il nostro investimento sulla qualità del verde e della vivibilità, con maggiore ombra in futuro e un generale miglioramento del microclima urbano. Allo stesso tempo, nel piazzale della stazione abbiamo concluso l’intervento per la nuova isola verde, restituendo suolo permeabile alla città attraverso la depavimentazione e nuove piantumazioni. Sono azioni coerenti con una visione di lungo periodo, che punta a una Udine più attenta all’ambiente”, dichiara l’assessore al Verde del Comune di Udine, Ivano Marchiol.

L’intervento in via Carducci e quello nel piazzale della stazione si inseriscono nella strategia complessiva dell’amministrazione comunale per l’ampliamento e la qualificazione del patrimonio arboreo cittadino, con quasi 1300 nuovi alberi piantumati entro la fine del 2025 e almeno 500 già previsti per il 2026.