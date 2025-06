Udine, oltre mille firme contro la Stazione di Posta

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. A Udine continua la protesta contro la Stazione di Posta. Il Comitato “No Stazione di Posta” ha raccolto oltre mille firme da residenti e commercianti del quartiere di Borgo Stazione per chiedere lo spostamento della struttura in una zona meno impattante. Il timore è che il previsto ampliamento nella futura sede di via Cussignacco peggiori la situazione, già segnata – secondo il comitato – da episodi di degrado, spaccio e disagio sociale.

Sulla vicenda interviene anche il consigliere regionale di Forza Italia Roberto Novelli, che chiede lo stop alla presenza di sbandati e violenti nei centri urbani. “La solidarietà – dichiara – non può diventare un boomerang per le comunità. Servono strutture lontane dai centri abitati, come le caserme dismesse, per gestire meglio l’accoglienza.”