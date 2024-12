Udine, pioggia e gelo scatta il piano salature

Il Comune di Udine, in vista delle precipitazioni previste tra oggi e domani e del successivo repentino abbassamento delle temperature ha provveduto ad attivare il piano dedicato alla prevenzione del ghiaccio sulle strade della città, in particolare nei punti critici. Si tratta del primo intervento di salatura in città a partire da questa notte sui punti critici della viabilità come rotonde, cavalcavia e rampe e proseguirà domani dalle 22 fino alle 7 di sabato. Si tratta di 48 chilometri di strade corrispondenti a circa una cinquantina di punti di viabilità cittadina.