Udine, possibile riapertura del Caffè Contarena a maggio

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Potrebbe riaprire già a maggio lo storico Caffè Contarena, uno dei locali simbolo del centro di Udine. A confermarlo al microfono di Telefriuli il vice sindaco Alessandro Venanzi.

Un segnale di rilancio per il cuore della città, mentre l’amministrazione comunale mette mano alle regole per le nuove attività.

La bozza di regolamento introduce criteri più stringenti per l’apertura di bar e ristoranti: dimensioni minime dei locali, attenzione all’accessibilità, alla sicurezza e alla sostenibilità, ma anche limiti per garantire varietà commerciale e tutelare il decoro urbano.

L’obiettivo del Comune è evitare un’eccessiva concentrazione di attività simili e valorizzare la qualità dell’offerta, rendendo il centro più vivibile sia per i residenti sia per i visitatori.

Il testo è frutto del confronto con le categorie economiche e con la Soprintendenza e sarà portato in Consiglio comunale entro marzo.