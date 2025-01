Udine, prendono forma le nuove piste ciclabili

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO– Prendono forma le nuove piste ciclabili a udine, il primo lotto ha riguardato le ciclabili nel quartiere di Sant’Osvaldo per complessivi 3 chilometri e 400 metri di ciclabile. Su questo percorso si è poi innestato il secondo lotto con i lavori lungo via Zugliano, via Campoformido, via Carlino e poi lungo la Strada Vecchia di Terenzano, arrivando fino all’area retrostante il parco di Sant’Osvaldo. Il terzo lotto ha infine visto la realizzazione di una via ciclabile che costeggia la roggia tra via Calatafimi, via Castelfidardo e via Gervasutta, terminando di fronte alla sede ospedaliera.