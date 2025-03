Udine prepara l’estate, sostegno economico per gli eventi in centro storico

Udine si prepara a vivere un’estate ricca di eventi all’aperto, musica dal vivo e tante occasioni di intrattenimento. In più l’Amministrazione Comunale ha deciso di promuovere un bando per finanziare iniziative di animazione urbana. Il sostegno economico è destinato a Associazioni, Comitati e Associazioni di categoria per la realizzazione di spettacoli, concerti, mostre, performance artistiche e altre attività culturali capaci di animare la città tra giugno e agosto 2025. L’obiettivo è quello di favorire l’animazione del centro storico, con uno stanziamento da parte dell’amministrazione di 50 mila euro, con l’erogazione di contributi fino a 8 mila euro per domanda presentata, e una copertura massima dell’80% delle spese ammissibili.