Udine presenta Bilancio di Sostenibilità: 56 milioni nel welfare

Udine si conferma tra le città più avanzate a livello nazionale nella gestione pubblica: il Bilancio di Sostenibilità 2024, presentato ufficialmente oggi, è il primo del genere per l'amministrazione comunale e rappresenta una vera rivoluzione nel modo di rendicontare le politiche pubbliche. Il documento, redatto con criteri scientifici internazionali, racconta cosa è stato fatto, quanto è stato investito e quali effetti concreti hanno avuto le scelte dell'amministrazione. Tra i numeri più significativi: 56 milioni investiti nel welfare, 19 milioni per ambiente e sviluppo sostenibile, 18 milioni per istruzione, 10 per cultura, oltre 8 milioni per mobilità e trasporti. Il bilancio non si limita a riportare le spese, ma valuta il valore generato in termini di inclusione, coesione, qualità urbana e benessere. È uno strumento pensato per rafforzare la fiducia dei cittadini, offrendo una visione trasparente delle scelte amministrative e una base concreta per orientare le politiche future. Il documento è disponibile online sul sito del Comune di Udine.