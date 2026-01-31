Udine promuove se stessa, ecco i nuovi gadget

Il Comune di Udine annuncia l’uscita dei gadget ufficiali della città, ispirati alla nuova identità visiva presentata nei mesi scorsi. Un’anticipazione che ha già acceso la curiosità sui social istituzionali, grazie a un teaser che ieri sera ha coinvolto alcuni dei luoghi più iconici della città, dal Castello a piazza Libertà.

I nuovi gadget riprendono i colori identitari di Udine, il bianco e il nero, e trasformano la nuova immagine urbana in oggetti di uso quotidiano: souvenir, ma anche eleganti accessori da portare sempre con sé.

La collezione comprende braccialetti, penne, borse in cotone, agende e ombrelli, con prezzi accessibili da 1 a 8 euro. Tutti i prodotti saranno in vendita alla biglietteria dei Civici Musei, al Castello di Udine.

Un’iniziativa che, come sottolinea il vicesindaco Alessandro Venanzi, ha un forte valore turistico e promozionale, pensata per rafforzare l’identità della città e accompagnare i grandi eventi che animano Udine durante tutto l’anno.