Udine ricorda le vittime del lavoro: cresce l’allarme per gli incidenti mortali

GUARDA IL VIDEO La corona deposta davanti al monumento ai caduti sul lavoro in via Crispi, a Udine, ha aperto la cerimonia organizzata dall’Anmil per la 75ª Giornata nazionale per le vittime degli incidenti sul lavoro. Alla commemorazione ha preso parte l’assessore alla Pianificazione territoriale Andrea Zini, insieme ai rappresentanti delle istituzioni locali e dell’associazione. Un momento di memoria per chi ha perso la vita lavorando, ma anche un appello alla sicurezza: secondo gli ultimi dati regionali, gli incidenti mortali sul lavoro sono in aumento, con un incremento stimato intorno al 18% rispetto all’anno scorso.

Intervista video a Fernando Della Ricca Presidente Regionale Anmil