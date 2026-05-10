Udine: rinato il campetto di basket al Parco Brun

È stato inaugurato questa mattina il nuovo campetto da basket del Parco Brun di Udine. La riqualificazione è stata resa possibile grazie alla donazione del cittadino Giovanni Coletti. Alla partecipata cerimonia in Chiavris, con circa duecento persone tra famiglie, giovani e appassionati, ha preso parte anche l’assessora allo sport del Comune di Udine Chiara Dazzan.

Il progetto ha previsto la messa a livello della superficie di gioco, la nuova resinatura e il rifacimento completo delle linee del campo, restituendo uno spazio più sicuro e funzionale. Il Comune è intervenuto con il ripristino delle aree circostanti, dei canestri e l’installazione di due nuove panchine a servizio dell’area verde.

Il campetto è dedicato a Francesca Mangilli, insegnante della scuola dell’infanzia Taverna di via Colugna, scomparsa nel 2022. “Abbiamo voluto ricordarla così, in un luogo che ha visto crescere generazioni di ragazzi”, ha spiegato Coletti. Soddisfazione anche da parte dell’amministrazione comunale, che ha sottolineato il valore sociale dell’intervento per la vita del quartiere e la riappropriazione degli spazi pubblici da parte della comunità.