Udine, scontro sul verde pubblico: FDI attacca, Marchiol “la direzione e’ giusta”

Secondo Fratelli d'Italia, i numeri parlano chiaro: Udine arretra nella classifica di Ecosistema Urbano di Legambiente, scendendo dal 29° posto del 2023 al 50° di quest'anno, ultima in Friuli-Venezia Giulia. Il capogruppo Luca Onorio Vidoni punta il dito contro l'assessore Marchiol: "Sul verde pubblico basta propaganda – dichiara – Udine perde terreno su aria, rifiuti e aree verdi. Servono trasparenza, manutenzione e un vero piano di gestione del patrimonio arboreo."

A rincarare la dose anche il consigliere comunale di FDI Gianni Croatto : “Di fronte a questi numeri impietosi – afferma – l’assessore deve assumersi la responsabilità politica del fallimento. Non bastano ciclabili e ZTL a fare una città sostenibile: servono strategie integrate e competenza.” Per Fratelli d’Italia, Udine avrebbe bisogno di meno slogan e più risultati concreti sul fronte ambientale.

Replica l’assessore alla Viabilità e al Verde pubblico Ivano Marchiol: “Il rapporto evidenzia un arretramento complessivo, ma conferma che la direzione intrapresa è quella giusta. Cresce il verde urbano, migliorano le aree pedonali e la ZTL si amplia a beneficio della qualità dell’aria. Udine sta recuperando il tempo perduto e continueremo a lavorare per una città più vivibile e sostenibile.”