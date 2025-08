Udine si prepara alla Supercoppa Uefa: viabilità, parcheggi e navette

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO-. Udine si prepara ad accogliere la Supercoppa Uefa 2025, in programma mercoledì 13 agosto allo Stadio Friuli. La città sarà al centro dell’attenzione internazionale, con l’arrivo di migliaia di tifosi da tutta Europa. Per garantire la sicurezza e una gestione ordinata del traffico, il Comune di Udine, in collaborazione con la Uefa, ha definito un piano dettagliato di viabilità e accessi. Nel giorno della partita, l’intera area attorno allo stadio sarà chiusa al pubblico senza biglietto. I parcheggi vicini all’impianto saranno gestiti dalla Uefa e riservati, tranne quelli per persone con disabilità. Per il pubblico sono previste due aree gratuite di sosta: il parcheggio in Fiera, con prenotazione obbligatoria tramite il portale Uefa, da cui partiranno navette dalle 17:30 alle 21:00 e poi a fine gara dalle 23:30 all’1:00 e quello all’Università dei Rizzi, libero fino a esaurimento posti e collegato allo stadio con un percorso pedonale segnalato. Per chi arriva in treno, sarà attivo un servizio navetta tra la stazione e lo stadio, con corse in partenza dalle 17:30 alle 21:00, e ritorno dopo la partita fino all’1:00 di notte. Segnaletica dedicata è già in fase di installazione lungo le vie principali, dai caselli autostradali fino agli svincoli tangenziali, per garantire un accesso agevole e sicuro all’evento.