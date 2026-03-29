Udine, Soramel: “Priorità alla sicurezza, non alle fioriere”

“Se l’indignazione per lo spostamento di alcune fioriere in Piazza Garibaldi fa più notizia dell’escalation di violenza accaduta a Udine nelle ultime due settimane, vuol dire che il livello di assuefazione o di rassegnazione ha raggiunto livelli preoccupanti.

Oppure che la sicurezza non è una priorità ” – Le dichiarazioni della coordinatrice di Fratelli d’Italia Udine, Ester Soramel –

“Dalla sassaiola in Via Leopardi, agli inseguimenti in Via Manzoni con continui ingressi abusivi nell’ex sede dell’Azienda sanitaria che si è trasformata in un girone infernale di spaccio e consumo di droga, fino al pestaggio a sangue in Via Dante, tra la scuola e l’Agenzia delle Entrate: episodi gravi finiti sotto traccia.

I timori dei residenti più volte denunciati sono diventati realtà, perché non c’è più solo Borgo Stazione, anzi.

Se Via Roma pare resuscitata (almeno commercialmente), degrado e insicurezza si sono espansi su Via Leopardi, Via Dante, Via Manzoni fino alla Stazione di Posta in Piazza Unità d’Italia. O forse partono da quest’ultima, almeno sentendo le testimonianze di chi vive nei dintorni.

Attività commerciali che chiudono per paura e se la paura resta mai riapriranno.

Il passo successivo sarà la (s)vendita degli immobili.

Il tutto praticamente al confine col centro storico, il che rischia di mettere a repentaglio nel medio periodo qualsiasi politica di rilancio della città, oltre a squalificare Udine come piazza di spaccio. Non è solo un problema di degrado urbano – conclude la coordinatrice di Fratelli d’Italia Udine, Ester Soramel – ma soprattutto sociale, perché in questa spirale di emarginazione e delinquenza ci finiscono pure giovani e giovanissimi, soprattutto di seconda generazione, a comprova di un’integrazione non riuscita.

Ad allarmare, quindi, non dovrebbero essere tanto due fioriere spostate, ma le chiazze di sangue sul marciapiede attiguo ad una scuola elementare”