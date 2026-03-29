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Udine, Soramel: “Priorità alla sicurezza, non alle fioriere”

Ad allarmare, quindi, non dovrebbero essere tanto due fioriere spostate, ma le chiazze di sangue sul marciapiede attiguo ad una scuola elementare
Alexis Sabot
Autore: Alexis Sabot

“Se l’indignazione per lo spostamento di alcune fioriere in Piazza Garibaldi fa più notizia dell’escalation di violenza accaduta a Udine nelle ultime due settimane, vuol dire che il livello di assuefazione o di rassegnazione ha raggiunto livelli preoccupanti.

Oppure che la sicurezza non è una priorità ” – Le dichiarazioni della coordinatrice di Fratelli d’Italia Udine, Ester Soramel –

“Dalla sassaiola in Via Leopardi, agli inseguimenti in Via Manzoni con continui ingressi abusivi nell’ex sede dell’Azienda sanitaria che si è trasformata in un girone infernale di spaccio e consumo di droga, fino al pestaggio a sangue in Via Dante, tra la scuola e l’Agenzia delle Entrate: episodi gravi finiti sotto traccia.

I timori dei residenti più volte denunciati sono diventati realtà, perché non c’è più solo Borgo Stazione, anzi.

Se Via Roma pare resuscitata (almeno commercialmente), degrado e insicurezza si sono espansi su Via Leopardi, Via Dante, Via Manzoni fino alla Stazione di Posta in Piazza Unità d’Italia. O forse partono da quest’ultima, almeno sentendo le testimonianze di chi vive nei dintorni.

Attività commerciali che chiudono per paura e se la paura resta mai riapriranno.

Il passo successivo sarà la (s)vendita degli immobili.

Il tutto praticamente al confine col centro storico, il che rischia di mettere a repentaglio nel medio periodo qualsiasi politica di rilancio della città, oltre a squalificare Udine come piazza di spaccio. Non è solo un problema di degrado urbano – conclude la coordinatrice di Fratelli d’Italia Udine, Ester Soramel – ma soprattutto sociale, perché in questa spirale di emarginazione e delinquenza ci finiscono pure giovani e giovanissimi, soprattutto di seconda generazione, a comprova di un’integrazione non riuscita.

Ad allarmare, quindi, non dovrebbero essere tanto due fioriere spostate, ma le chiazze di sangue sul marciapiede attiguo ad una scuola elementare”

Editoriale il Friuli s.r.l.

P.IVA 01907840308


Iscritto presso il Registro delle Imprese Tribunale di Udine n. 22270 – CCIAA Ud 203820

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