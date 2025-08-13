Udine sotto i riflettori: è il giorno della Supercoppa Uefa

E’ arrivato il grande giorno per Udine e della UEFA Super Cup che sarà trasmessa in mondovisione. Se allo stadio Friuli sono attesi 22 mila spettatori – 6 mila 600 i tifosi del Paris Saint Germain e 4 mila 700 i supporter del Tottenham – la partita catalizzerà circa 20 milioni di spettatori in giro per il globo. Proprio per questo, ieri sera si sono tenute le prove generali per lo spettacolo di luci che precederà la sfida di supercoppa e seguirà durante le premiazioni. Un effetto scenico di grande impatto che sarà particolarmente apprezzabile attraverso le immagini dall’alto anche grazie allo spegnimento dell’’illuminazione pubblica in tutta la zona dell’impianto, dai Rizzi e alla tangenziale.

Nel frattempo in città, già da ieri sono scattati i divieti decisi con l’ordinanza antialcol, visto che l’evento è comunque considerato ad “altissimo grado di rischio”. Proprio per questo nei supermercati si trovano gli scaffali di superalcolici interdetti e nei bar del Comune di Udine, di Torreano di Martignacco, Colugna e Feletto Umberto di Tavagnacco si servono caffè e birre nei soli bicchieri di plastica. In estrema sintesi, infatti, ricordiamo che è vietata la somministrazione di alcolici con una gradazione superiore a 5°. Scene che in qualche modo ci riportano con la mente indietro nel tempo, ai tempi delle limitazioni anti-covid.