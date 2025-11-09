Udine, successo per il grande rugby: boom turistico

A Udine bilancio positivo dopo la sfida internazionale di rugby tra Italia e Australia. Il vicesindaco e assessore al turismo Alessandro Venanzi sottolinea come l’evento abbia avuto un impatto straordinario anche dal punto di vista economico e turistico. “La partita – ha dichiarato – ha dimostrato quanto i grandi eventi sportivi siano un motore di attrazione per Udine. Hotel, ristoranti e attività commerciali hanno registrato un’importante affluenza. La città ha saputo accogliere con calore e allegria un evento come da tempo non si vedeva”. Venanzi ha aggiunto che Udine sta diventando sempre più spesso teatro di grandi eventi, un motivo di orgoglio per l’amministrazione e per tutta la comunità.