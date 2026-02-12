  • Aiello del Friuli
Udine, torna la Mascherata dei trent'anni con 1200 figuranti

17 carri allegorici, 9 gruppi mascherati, 3 bande musicali e 1 gruppo majorette, per un totale di 1200 persone in sfilata
GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Dopo il grande successo registrato dal ritorno dei carri allegorici in centro storico lo scorso anno, Udine si prepara a vivere una nuova, attesissima edizione del Carnevale. Lunedì 16 febbraio, nel cuore dei festeggiamenti cittadini, torna la Mascherata Udinese, che quest’anno celebra lo storico traguardo dei trent’anni dalla primissima edizione datata 17 febbraio 1996.

Trenta saranno anche le attrazioni protagoniste della parata: 17 carri allegorici, 9 gruppi mascherati, 3 bande musicali e 1 gruppo majorette, per un totale di 1200 persone in sfilata tra figuranti, musicisti e performer. Un grande corteo che per lungo tutto il centro storico porterà colori, creatività e internazionalità, con la partecipazione di gruppi provenienti dal Friuli Venezia Giulia, dalla Lombardia, ma anche dalla Croazia e, oltreoceano, dal Brasile.

Il corteo partirà alle 14.30 da via Gemona, per proseguire lungo piazzetta San Cristoforo, riva Bartolini e raggiungere piazza G. Marconi intorno alle 15.00. Da qui la sfilata attraverserà via Mercatovecchio per arrivare verso le 15.30 in piazza Libertà, e concludersi in via Vittorio Veneto. Sotto la Loggia del Lionello si riunirà la giuria ufficiale – affiancata quest’anno anche dalla giuria Young – che decreterà i vincitori.

I 17 carri allegorici proporranno un viaggio tra fantasia, satira e attualità. Non mancheranno riferimenti ironici ai grandi temi contemporanei, reinterpretazioni dei grandi classici dell’animazione, mondi di fantasia e richiami alla cultura pop, accanto a carri dedicati alla tradizione carnevalesca più autentica. Il carro proveniente da Jesolo, vincitore dell’edizione 2025, chiuderà la parata.

Accanto ai carri, i 9 gruppi mascherati proporranno coloratissime coreografie, con un’attenzione particolare ai messaggi di inclusione e multiculturalità. Inoltre, a sottolineare il respiro europeo della manifestazione, saranno presenti alcune delegazioni straniere della FECC – Federazione Europea Città del Carnevale.

La Regina del Carnevale 2026 sarà Giorgia De Marchi – Miss Mondo FVG 2025 – che aprirà il corteo seguita dalle Majorette di Prata di Pordenone e dalla Banda di Cividale. Presenti anche la banda di Vergnacco con un numeroso gruppo di bambini della scuola di musica, tutti in maschera, e la Banda Berimbau che accompagnerà con ritmi sudamericani il gruppo brasiliano. A rappresentare la città di Udine ci saranno il Gruppo Storico di Borgo Pracchiuso e il gruppo multiculturale “Tierra Caliente”.

Il grande appuntamento con la Mascherata si inserisce in un calendario più ampio di appuntamenti che animeranno il centro storico già da oggi, giovedì grasso, al 17 febbraio 2026, con iniziative diffuse tra piazza Matteotti e via Mercatovecchio.

Nel pomeriggio di giovedì il programma inizia con truccabimbi, spettacoli di circo, bolle di sapone e l’esibizione “Elements” con fachirismo e sputafuoco.

A causa delle previsioni meteo avverse con precipitazioni abbondanti su tutto il territorio udinese, le iniziative per la giornata di sabato sono state annullate. Domenica 15 febbraio il programma invece è confermato, con una giornata ricchissima di eventi per famiglie: spettacoli di burattini, clown, Ludobus, circo e lo spettacolo “Elements” in piazza Matteotti.

Il clou sarà naturalmente lunedì 16 febbraio con la sfilata dei carri mascherati, momento centrale dell’intero programma, ma i festeggiamenti si chiuderanno l’indomani, martedì 17 febbraio (Martedì Grasso), con un’ultima giornata di animazioni, spettacoli di bolle, giocoleria e l’appuntamento conclusivo con la magia in piazza Matteotti.

In caso di maltempo, la sfilata di lunedì sarà rimandata a sabato 21 febbraio.

