Udine, tornano gli Sportelli Alzheimer nei quartieri

Nell'ambito del progetto Città Sane dell'OMS, il Comune di Udine riattiva gli Sportelli Alzheimer, punti di ascolto e sostegno per chi affronta la malattia. Gli sportelli sono aperti ogni lunedì dalle 10 alle 12 nella sede di via Pradamano 21, ogni martedì in via Piemonte 84 e ogni mercoledì nella nuova sede della Pro Loco Borgo Sole Udineovest in Largo Valcalda 1. Il servizio gratuito e aperto a tutti, gestito con volontari qualificati dell'Associazione Alzheimer Udine ODV, offre orientamento, informazioni e supporto, senza finalità mediche. L'iniziativa, sostenuta da Regione e Azienda Sanitaria, proseguirà fino a luglio 2026.