Udine: via alle domande per i nidi, posti aumentati del 30%

Sono aumentati del 64% i servizi per la prima infanzia nel Comune di Udine, i posti nei nidi convenzionati, passati dai 114 del 2023 ai 187 del 2025, e riorganizzando i nidi comunali per massimizzare la disponibilità e l’efficienza del servizio. Nello stesso periodo i posti totali sono aumentati di quasi il 30%, passando da 332 a 419. A questi si aggiungeranno anche i 60 posti nido previsti nel nuovo polo dell’infanzia di via Adige, in via di realizzazione e i cui lavori stanno procedendo speditamente. A completare il quadro degli investimenti, il Comune ha destinato negli ultimi due anni 474.000 euro in più per dare risposte a chi necessita di una maggiore conciliazione tra famiglia e lavoro; in particolare per organizzare pre e post accoglienze nelle scuole dell’infanzia e nelle scuole primarie. Le iscrizioni ai nidi d’infanzia per l’anno scolastico 2025/2026 partiranno dal 1 febbraio al 31 marzo 2025, accedendo online alla piattaforma dedicata.